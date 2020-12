Esporte Pandemia segue preocupação para Goianão do próximo ano

A Federação Goiana de Futebol e 14 representantes de clubes desenharam nesta terça-feira (15) como será a disputa do Campeonato Goiano de 2021, o segundo afetado pela pandemia da Covid-19. O clima na reunião dos clubes com a entidade foi de cooperação entre as partes para que a competição seja realizada da melhor maneira possível.A base da fórmula de disputa é a mes...