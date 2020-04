Esporte Pandemia pode afetar formação de garotos da base nos clubes brasileiros Insegurança entre centenas de garotos brasileiros é alta. Idade limite antes de assinarem novo contrato é de 20 anos e competições estão suspensas sem previsão de retorno

O atacante Giovani Felippi, de 19 anos, está preocupado com o quanto a paralisação do futebol pela pandemia do novo coronavírus pode prejudicar o seu desenvolvimento como jogador profissional. Atleta da base do Atlético-MG e às vésperas de terminar o ciclo de formação, teme que a interrupção do calendário o faça perder tempo de aprendizado e até desperdice oportunidades p...