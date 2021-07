Esporte Pandemia fez Fernando Scheffer nadar em açude antes de bronze nas Olimpíadas Atleta brasileiro volta ao Centro Aquático de Tóquio na manhã desta terça-feira (27) para as eliminatórias do 4x200 m

A mão direita de Fernando Scheffer tremia enquanto segurava o ramalhete de flores que recebeu no pódio, a medalha de bronze e a bandeira do Brasil. Poderia ser o frio de quem acabou de sair da piscina, apesar do verão japonês. Poderia ser a emoção daquele que acredita não ter vencido apenas pelo talento. Foi também pelo esforço. "Desde pequeno, eu nunca fui o...