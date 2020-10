Esporte Pandemia fez atacante do Vila Nova cogitar aposentadoria Autor de quatro gols na Série C, Henan pensou em pendurar as chuteiras por ter ficado parado por quase cinco meses e não se sentir feliz em acertar com novo clube

Artilheiro do Vila Nova na Série C, o atacante Henan cogitou pendurar as chuteiras por causa da paralisação do futebol causada pela pandemia da Covid-19. O jogador de 33 anos explicou que ficou desanimado durante o período que ficou afastado das atividades esportivas e por isso se cobra para melhorar o desempenho com a camisa colorada. "Até estava comentando, com o p...