O novo coronavírus tem atingido em cheio o mundo dos esportes. Competições, das mais diversas categorias, ao redor do globo, foram canceladas seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que reitera a não aglomeração de pessoas. E, se não há campeonatos, não há a necessidade, no momento, de ter atletas. Assim pensou a UFC, que oficializou, na última quinta-feira (19), a demissão de 13 lutadores, nos quais três são do Brasil.

Talita Bernardo (peso-galo), Marcos “Dhalsin” Mariano (peso-leve) e Isabela de Pádua (peso-mosca), foram os atletas brasileiros dispensados. Contudo, a presença do nome do russo Maibek Taisumov (peso-leve), na lista de dispensa, pegou os amantes do UFC desprevenidos. O lutador possui um cartel de sete vitórias e duas derrotas em sua divisão, mas, mesmo assim, não escapou da demissão.

Com exceção de Taisumov e Khalid Murtazaliev, flagrado num exame antidoping, todos os demais atletas, que compõem a lista, apresentam um histórico de lutas desfavorável, ou seja, foram mais vezes derrotados, que vitoriosos. Especula-se, que a dificuldade de Taisumov em tirar o visto de trabalho para os Estados Unidos tenha sido determinante para o UFC demitir o atleta. Ele confirmou, em suas redes sociais, o afastamento.

Confira, a seguir, a lista completa de demissões

Mairbek Taisumov (7-2)

Dong Hyun Ma (3-5)

Chance Rencountre (2-2)

Cyril Asker (2-3)

Matthew Lopez (2-4)

Khalid Murtazaliev (1-0)

Talita Bernardo (1-3)

Zhenhong Lu (0-0)

Isabela de Pádua (0-1)

Kyle Prepolec (0-2)

Marcos Mariano (0-2)

Tonya Evinger (0-3)

Jodie Esquibel (0-4)

*Entre parênteses está localizado o cartel dos atletas. À direita o número de vitórias e à esquerda o número de derrotas.