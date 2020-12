Esporte Pandemia: em 2020, fim de ano tem futebol Ceia na concentração ou sem exagero em casa. Tem bola rolando no Natal

A temporada de 2020 vai durar mais tempo, mas como o ano termina, no calendário, o Natal e o Ano Novo serão com futebol desta vez. A disputa de competições vai se estender por janeiro e fevereiro. Antes, tudo já teria terminado no início de dezembro e jogadores e funcionários estariam curtindo férias. Agora, o Brasileiro está a todo vapor. A ceia, em alguns casos, será com...