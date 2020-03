Esporte Pandemia de Covid-19 provoca suspensão do Mundial de Patinação no gelo, no Canadá Brasileira Isadora Williams estrearia na segunda-feira (16)

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) continua provocando baixas no calendário esportivo mundial. Desta vez, a União Internacional de Patinação (ISU, sigla em inglês) anunciou o cancelamento do Mundial de Patinação no Gelo, que começaria na próxima segunda-feira (16) e seguiria até dia 22 em Montreal, no Canadá. A competição teria a participação da brasil...