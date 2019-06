Esporte Pamela Anderson denuncia zagueiro campeão do mundo por relacionamento abusivo Embaixador de organização que auxilia mulheres vítimas de violência, Adil Rami nega acusação e afirma acreditar em valores feministas

Durante dois anos, a atriz e modelo Pamela Anderson namorou Adil Rami, zagueiro que hoje está no Olympique de Marselha e estava na seleção francesa que foi campeã da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Nesta terça-feira, 25/06, porém, ela terminou com ele e afirmou no Instagram ter vivido um relacionamento abusivo c...