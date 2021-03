Esporte Palmeiras x Grêmio: vai ter tetra ou novo hexa? Palmeiras busca quarto título do torneio. Se alviverde for campeão, vaga direta na Libertadores vai para o Brasileiro. Grêmio tenta se igualar a Cruzeiro com seis taças

Palmeiras e Grêmio entram em campo neste domingo (7), às 18 horas, no Allianz Parque, em busca da taça de campeão da Copa do Brasil. Para o time paulista, que entra em vantagem por ter vencido o jogo de ida, por 1 a 0, levantar o troféu da competição nacional significa concluir temporada vitoriosa com chave de outro e a tríplice coroa. O tricolor gaúcho, por sua vez, qu...