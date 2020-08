Esporte Palmeiras x Goiás: desafio antes de voltar pra casa Goiás faz 2º jogo fora e ainda sofre com desfalques por Covid-19 para enfrentar o Palmeiras

Com mais problemas de desfalques para entrar em campo, após dois novos casos de Covid-19 no elenco, o Goiás quer mostrar algo mais em relação ao desempenho da estreia para conseguir pontuar contra o Palmeiras. O time esmeraldino saiu da Arena da Baixada satisfeito com a apresentação feita no segundo tempo diante do Athletico-PR, mas acredita que precisará elevar o nível ...