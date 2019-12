Esporte Palmeiras x Goiás: Confira os números dos confrontos entre alviverdes Equipe paulista leva vantagem com 26 vitórias, contra 14 do Goiás. Empates aconteceram por 9 vezes, o mais recente foi em 2010

Palmeiras e Goiás jogam, nesta quinta-feira (5), às 19h15, no estádio Brinco de Ouro. O confronto é válido pela 37ª rodada e marca a 50ª vez em que os alviverdes se enfrentam. Na história do duelo, a equipe paulista leva vantagem com 26 vitórias e 74 gols marcados. O esmeraldino venceu por 14 vezes e marcou 58 vezes. Apenas em 9 oportunidades, o confronto termin...