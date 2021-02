Esporte Palmeiras x Atlético-GO: com Sula garantida, busca por mais um esforço Com volta garantida à competição continental, Dragão pode ter sua melhor campanha na elite de pontos corridos

O Atlético-GO fechou o sábado (20) com uma meta sacramentada: antes de entrar em campo na rodada do Brasileirão, viu garantida vaga à Copa Sul-Americana de 2021 após a goleada (4 a 0) do Bahia sobre o Fortaleza. Com status de equipe de quilate continental, o Dragão disputa, no início da noite desta segunda-feira (22), às 18 horas, o penúltimo jogo na Série A diante de um ...