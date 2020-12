Esporte Palmeiras volta a jogar bem e vence o Bahia pelo Brasileiro O Palmeiras volta a jogar na terça-feira (15), quando disputa a partida de volta pelas quartas de final da Libertadores, contra o Libertad (PAR), às 21h30, em casa

Com três gols marcados ainda no primeiro tempo, o Palmeiras venceu o Bahia na noite deste sábado (12), no Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time, comandado por Vitor Castanheira enquanto o treinador Abel Ferreira se recupera da Covid-19, começou o jogo levando pressão do Bahia, mas se acertou em campo e abriu o placar aos seis minutos com Wi...