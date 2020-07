Esporte Palmeiras vive indefinições a uma semana de retomada e clássico em Itaquera Dudu, Rony e Gustavo Gómez não estão confirmados para o Dérbi diante do Corinthians, na retomada do Paulistão 2020

A uma semana da retomada do Campeonato Paulista, o Palmeiras vive uma série de indefinições no elenco. Além da saída de Dudu, que acertou com o Al-Duhail, do Qatar, o time pode ter os desfalques do atacante Rony e do zagueiro Gustavo Gomez. O retorno do time alviverde ao Estadual será contra o Corinthians, em Itaquera, na quarta que vem (22). Além de Dudu, o Palm...