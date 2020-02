Esporte Palmeiras vira sobre o Mirassol e inaugura grama sintética com vitória por 3 a 1 Triunfo do time alviverde derrubou um dos últimos invictos da competição graças à participação de jogadores que saíram do banco de reservas

O Palmeiras começou a nova era sintética do Allianz Parque com uma boa vitória pelo Campeonato Paulista. Depois de jogar mal no primeiro tempo e sair atrás do Mirassol no início da etapa final, a equipe alviverde conseguiu a vitória de virada por 3 a 1 e derrubou um dos últimos invictos da competição graças à participação de jogadores que saíram do banco de reservas. ...