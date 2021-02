Esporte Palmeiras viajará para o Mundial horas depois de jogar pelo Brasileiro A CBF já adiou as partidas contra o Coritiba e São Paulo, pelo campeonato nacional, mas manteve o embate contra o Botafogo nesta terça-feira (2)

O Palmeiras definiu a logística para a disputa do Mundial de Clubes e vai viajar na noite desta terça-feira (2) para o Qatar, horas depois de enfrentar o Botafogo, às 16h, no Allianz Parque. Será o último jogo no Brasileiro antes de jogar a competição da Fifa. A CBF já adiou as partidas contra o Coritiba e São Paulo, pelo campeonato nacional, mas manteve o embate...