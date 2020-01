Esporte Palmeiras viaja para a Florida Cup sem Deyverson, Jean e Vitor Hugo A novidade na lista dos relacionados para a viagem é o zagueiro Emerson Santos. Contratado no início de 2018, o defensor passou duas temporadas emprestado ao Internacional

O Palmeiras definiu nesta sexta-feira a lista de jogadores que vão viajar para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. O elenco do técnico Vanderlei Luxemburgo viaja neste sábado para Orlando com 28 atletas. Dos atuais integrantes da equipe, as principais ausências no torneio serão o atacante Deyverson, o volante Jean e o zagueiro Vitor Hugo. Deyverson ficou fora ...