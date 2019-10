Esporte Palmeiras vence o São Paulo e amplia freguesia do rival no seu estádio Além de manter o tabu em sua casa, o Palmeiras igualou a maior sequência invicta sobre o São Paulo no geral. São nove jogos sem perder, assim como aconteceu entre 1975 e 1977

O Palmeiras ganhou do São Paulo por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, e ampliou a freguesia do rival no Allianz Parque. Em nove clássicos disputados no reformado estádio, são oito vitórias da equipe alviverde e um empate. Com o resultado, o Palmeiras segue na difícil caça ao Flamengo, com 60 pontos, a sete do líder. O São Paulo, por sua vez, permanecerá na quarta c...