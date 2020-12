Esporte Palmeiras vence o Libertad e avança à semifinal da Libertadores Esta será a oitava participação palmeirense na fase semifinal do torneio continental, a segunda desde 2018

O Palmeiras não precisava de muito para se classificar, mas fez a lição de casa. Nesta terça-feira (15), a equipe alviverde venceu o Libertad (PAR) por 3 a 0, no Allianz Parque, e garantiu a classificação à semifinal da Copa Libertadores. Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Menino marcaram os gols do triunfo palmeirense. Na partida de ida, no Paraguai, os dois times ...