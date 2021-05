Esporte Palmeiras vence o Del Valle no Equador e avança às oitavas da Libertadores Com 100% de aproveitamento, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 12 pontos

O Palmeiras assegurou nesta terça-feira (11) sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores com duas rodadas de antecedência. Na altitude de Quito (2.800 m), o time alviverde bateu o Independiente del Valle por 1 a 0 e ficou perto, também, de confirmar a primeira posição do Grupo A. Com 100% de aproveitamento, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 12 pon...