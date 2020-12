Esporte Palmeiras vence o Bragantino com gol de Luiz Adriano e se recupera no Brasileiro O Palmeiras agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (30) visita o América em Belo Horizonte, no jogo de volta das semifinais da competição. A primeira partida, em São Paulo, terminou 1 a 1

O Palmeiras venceu o Bragantino por 1 a 0 na tarde deste domingo (27), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe se recuperou da derrota para o Internacional na última rodada, foi aos 44 pontos e agora é a quinta colocada na competição. A vitória, porém, não foi fácil. Especialmente no segundo tempo, a equipe do interior pressionou a da c...