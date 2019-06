Esporte Palmeiras vence o Athletico-PR e assegura manutenção da liderança do Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, e chegou aos 31 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, de pênalti, marcou o gol da vitória ao converter cobrança de pênalti no fim do segundo tempo. O resultado leva o Palmeiras aos 19 pontos, quatro à frente do vice-líder Atlético-MG. Com isso, o time de Lui...