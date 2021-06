Esporte Palmeiras vence Juventude fora com gol de Deyverson No início deste mês, Deyverson foi reintegrado ao elenco comandado por Abel Ferreira

Em seu primeiro jogo como titular do Palmeiras desde que retornou ao clube, Deyverson mostrou oportunismo. Ele marcou um gol de cabeça na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (16), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de atuar por cinco minutos no empate por 1 a 1 com o Corinthians na rodada anterior, o atacante teve a chance de com...