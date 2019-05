Esporte Palmeiras vence Inter em jogo tenso e se recupera no Brasileirão Deyverson marcou o único gol da partida, após cobrança de escanteio do atacante Dudu

Voltando a atuar com força máxima após o tropeço contra o CSA no meio da semana, o Palmeiras mostrou superioridade jogando em sua arena, derrotou o Internacional por 1 a 0 e chegou aos 7 pontos no Brasileirão. Já o time gaúcho estaciona nos 3 pontos em três jogos. Além de marcar o gol da vitória, o atacante Deyverson foi muito participativo e lembrou que ainda pode s...