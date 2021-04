Esporte Palmeiras vence Defensa na Argentina e abre vantagem na Recopa Rony e Gustavo Scarpa marcaram os gols do triunfo em Florencio Varela, região metropolitana de Buenos Aires. Braian Romero balançou a rede pela equipe argentina

Vencedor do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil na estendida temporada 2020, o Palmeiras está perto de seu primeiro título de 2021. A equipe alviverde começou a Recopa Sul-Americana derrotando o Defensa y Justicia por 2 a 1, na Argentina, e abriu vantagem na decisão. Rony e Gustavo Scarpa marcaram os gols do triunfo no estádio Tito Tomagh...