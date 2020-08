Esporte Palmeiras vence Corinthians nos pênaltis e é campeão paulista após 12 anos Última taça havia sido conquistada justamente com Vanderlei Luxemburgo no comando, em 2008, que agora volta a se sagrar campeão pelo clube alviverde.

O Palmeiras venceu o Corinthians neste sábado (8), nos pênaltis, e conquistou o título do Campeonato Paulista, encerrando um jejum de 12 anos sem conquistar o Estadual. A última taça havia sido conquistada justamente com Vanderlei Luxemburgo no comando, em 2008, que agora volta a se sagrar campeão pelo clube alviverde. Além do próprio jejum, o time carregava a marc...