Esporte Palmeiras vence Chapecoense com gol de Felipe Melo no último lance Time paulista foi superior durante todo o jogo, mas só conseguiu marcar aos 54 minutos do 2º tempo com Felipe Melo. Chapecoense segue na lanterna da competição

Diz o ditado popular: "água mole em pedra dura tanto bate até que fura". O Palmeiras, de tanto insistir, venceu a lanterna Chapecoense por 1 a 0 nesta quarta-feira com um gol marcado por Felipe Melo aos 54 minutos do segundo tempo, no último lance da partida disputada no Allianz Parque, válida pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico M...