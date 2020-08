Esporte Palmeiras vence a primeira no Brasileirão com gol aos 47 do segundo tempo Agora com cinco pontos em três partidas no Campeonato Brasileiro, os comandados de Vanderlei Luxemburgo deixaram a parte de baixo da tabela

Um gol marcado no final do jogo deu ao Palmeiras sua primeira vitória sobre um adversário de Série A na temporada 2020. Raphael Veiga, aos 47 minutos do segundo tempo, definiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba. Após seis empates e duas derrotas diante de rivais da primeira divisão nacional na temporada –conta inclui jogos do Pau...