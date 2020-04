Esporte Palmeiras vai reduzir em 25% os salários dos jogadores e do técnico Luxemburgo Em férias coletivas e sem receber treinos desde 16 de março, o Palmeiras explicou ainda que terá de fazer reduções salariais em outros departamentos do clube, como os funcionários das áreas financeira e jurídica

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira que vai reduzir em 25% os salários dos jogadores e do treinador Vanderlei Luxemburgo. A medida valerá pelos meses de maio e junho como forma de evitar prejuízos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, o clube vai alterar a distribuição dos pagamentos de direitos de imagem do elenco. Todos esses acertos f...