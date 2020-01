Esporte Palmeiras treina em Orlando com a visita do francês Thierry Henry Agora como treinador, o ídolo do Arsenal e ex-atacante francês, estava no mesmo local de treinos do Palmeiras com a equipe que dirige, o Montreal Impact, do Canadá

A atividade do Palmeiras em solo norte-americano nesta sexta-feira teve a presença de uma personalidade do futebol. O ex-atacante francês Thierry Henry acompanhou o trabalho da equipe em Orlando, na véspera da partida entre a equipe alviverde e o New York City, pela Florida Cup. Agora como treinador, o ídolo do Arsenal estava no mesmo local com a equipe que dirige, o...