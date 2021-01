Esporte Palmeiras treina com Zé Rafael, Veron e Luiz Adriano antes de semifinal Time paulista encara o River Plate, pela partida de ida das semifinais da Libertadores, nesta terça-feira (5), às 21h30

O Palmeiras encerrou nesta segunda-feira (4) os preparativos para enfrentar o River Plate (ARG) pela partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. Com uma atividade no CT do San Lorenzo (ARG), o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática, pensando no duelo de terça (5), às 21h30, no estádio Libertadores da América. Zé Rafael, recuperado de uma infecç...