Gabriel Veron tornou-se mais um problema para o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O atacante teve constatada uma lesão na coxa direita após exames realizados nesta segunda-feira (28) e já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O clube não divulga prazos para retorno, mas o atacante é um problema para a semifinal da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira (30), contra o América-MG, no estádio Independência.

No entanto, a expectativa é de que ele não demore a retornar, inclusive com chance de jogar a semifinal da Copa Libertadores, contra o River Plate (ARG), na terça que vem (5).

O Palmeiras tem poucas opções de velocidade no ataque para o confronto, já que Wesley passou por cirurgia no joelho e deve voltar apenas na temporada que vem, e Breno Lopes não pode atuar, pois já disputou a Copa do Brasil pelo Juventude.

A principal opção, portanto, passa a ser Rony, que foi inclusive poupado contra o Red Bull Bragantino no domingo (27). O ataque palmeirense deve ter o camisa 11 pela direita, Gustavo Scarpa na ponta esquerda e Luiz Adriano como referência.

Veron já teve uma lesão muscular grave na coxa direita nos treinos para a volta do futebol, em julho. O garoto perdeu a reta final do Campeonato Campeonato Paulista e só voltou a atuar em setembro. Ao sofrer a nova contusão, ele deixou o campo chorando bastante.

Apesar do novo desfalque, o Palmeiras contou na atividade desta segunda com as voltas de Mayke e Rony. O lateral direito teve um edema na coxa esquerda e por isso ficou fora das últimas duas rodadas. Já o atacante foi apenas poupado no fim de semana. Zé Rafael, com uma infecção no pé esquerdo, continua fora.