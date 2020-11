Esporte Palmeiras tem retorno de Gabriel Veron em partida contra o Atlético-MG Para o confronto, o Palmeiras deve repetir a base da equipe que foi a campo na quinta-feira (29) contra o time de Bragança Paulista

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (2), no Allianz Parque, às 17h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o sétimo colocado, com 25 pontos, e vem de triunfo por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, a equipe derrotou o Atlético-GO por 3 a 0. As dua...