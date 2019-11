Esporte Palmeiras supera Vasco em jogo cheio de cartões e mantém perseguição ao Flamengo Alviverde tem 66 pontos, cinco a menos que líder, que enfrenta Botafogo, nesta quinta (7). Jogo contra Vasco teve 10 cartões amarelos

Com a presença do técnico Tite em São Januário, o Palmeiras venceu o Vasco por 2 a 1 na noite desta quarta-feira e se manteve na perseguição ao líder Flamengo. Agora, o time paulista tem 66 pontos no Campeonato Brasileiro e vai torcer contra o rival, que tem 71 e enfrenta nesta quinta o Botafogo, no Engenhão. No Palmeiras, o técnico Mano Menezes optou por poupar ...