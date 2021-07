Esporte Palmeiras supera Grêmio, afunda rival e assume liderança do Brasileiro Se os donos da casa já eram favoritos no confronto, o golpe logo cedo deixou ainda mais atordoado o time gaúcho, pressionado por ser o último colocado do Nacional, agora com apenas dois pontos em oito jogos

Em apenas 15 segundos o Palmeiras começou a construir a vitória que colocou a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi nesse tempo, sem nem deixar o Grêmio ter a bola nós pés, que Raphael Veiga abriu o placar, no triunfo por 2 a 0, no Allianz Parque, na noite de quarta-feira (7). Se os donos da casa já eram favoritos no confronto, o golpe logo cedo deixou...