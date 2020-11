Esporte Palmeiras supera desfalques por Covid e vence Delfín na Libertadores A ótima vantagem palmeirense no duelo eliminatório foi construída com gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. Garcês descontou para os equatorianos

A superioridade técnica do elenco do Palmeiras em relação ao do Delfín (EQU) ficou evidente no primeiro jogo entre as equipes pelas oitavas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira (25), mesmo com um time repleto de desfalques pela Covid-19 e por lesões, a equipe brasileira venceu por 3 a 1, fora de casa. A ótima vantagem palmeirense foi construída com gols de Gabriel M...