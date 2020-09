Esporte Palmeiras sofre com o Flamengo desfalcado e só empata em casa Com a bola rolando, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no "jogo da discórdia"

Depois de impasse fora das quatro linhas, Palmeiras e Flamengo entraram em campo na tarde deste domingo (27), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com a bola rolando, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no "jogo da discórdia". Patrick de Paula abriu o placar para o time da casa, e Pedro empatou. A partida começou com atraso de 20 min...