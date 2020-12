Esporte Palmeiras recebe o América-MG em partida de ida da semifinal da Copa do Brasil Comandado por Lisca, o clube mineiro é o único dos semifinalistas que não está na elite do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras recebe o América-MG, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (23), às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe mineira, assim como o São Paulo, que faz a outra semifinal contra o Grêmio, também busca o seu primeiro título de Copa do Brasil e sonha em repetir os feitos de Paulista e Santo André, times menores que protagonizaram zebras...