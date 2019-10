Esporte Palmeiras recebe Chapecoense e tenta quebrar recorde em seu estádio Time paulista ainda persegue líder Flamengo e encara desespero da equipe catarinense

Na caça ao líder Flamengo, o Palmeiras volta ao Allianz Parque no duelo com a lanterna Chapecoense nesta quarta-feira, às 21 horas, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista tem a oportunidade também de alcançar uma marca histórica em seu estádio. A equipe não perde em casa há 27 jogos, a mesma série conquistada entre 1985 e 1987. O P...