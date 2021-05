Esporte Palmeiras reage após vice, faz seis gols e obtém 2º lugar geral da Libertadores Time alviverde chegou aos 15 pontos na competição continental

O Palmeiras encerrou nesta quinta-feira (27) a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores com a segunda melhor campanha na classificação geral do torneio. Em casa, goleou o Universitario, do Peru, por 6 a 0, com gols de Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony (2). Mostrando reação após a perda do Campeonato Paulista para o São Paulo, o time a...