Esporte Palmeiras perde para o Atlético-MG em confronto direto pela liderança do Brasileiro Essa foi a nona vitória do time mineiro na competição nacional, sequência que colocou a equipe alvinegra na liderança do Brasileirão

O Palmeiras perdeu do Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste sábado (14), em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe mineira se consolida domo líder da competição, com 37 pontos, enquanto a paulista, com 32, é a segunda colocada --e ainda pode ser ultrapassada pelo Fortaleza na rodada. É a nona vitória seguida do Atlético-MG n...