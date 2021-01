Esporte Palmeiras perde do River em jogo dramático, mas volta à final da Libertadores após 20 anos Derrota por 2 a 0 para o River Plate, com atuação ruim da equipe de Abel Ferreira, confirmou o clube alviverde na decisão

A espera do torcedor palmeirense enfim terminou. Após 20 anos -mais 90 minutos com o coração na boca- o Palmeiras está de volta à final da Copa Libertadores e vai em busca de seu segundo título continental, no próximo dia 30, no Maracanã. O time alviverde quase fez com que a vantagem de 3 a 0 construída na semana passada, em Avellaneda, quase desmoronasse nesta ...