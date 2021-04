Esporte Palmeiras perde do Mirassol no Allianz e se complica no Paulista A última vez que o clube do interior havia vencido os alviverdes foi no Estadual de 2013, quando goleou por 6 a 2

O Palmeiras perdeu na noite deste domingo (25) para o Mirassol, por 2 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe repleta de jovens e reservas, poupando os principais nomes do time para a Copa Libertadores. Dos habituais titulares, apenas Weverton e Viña atuaram -o uruguaio ainda ...