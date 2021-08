Esporte Palmeiras perde do Cuiabá e amplia sequência negativa no Brasileiro Com ex-corinthiano decisivo, o Cuiabá surpreendeu o time paulista no Allianz Parque

O Cuiabá surpreendeu o Palmeiras e venceu na manhã deste domingo (22) por 2 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-corinthiano Clayson, com apenas um minuto de jogo, abriu o placar, e Uillian Correia fechou a vitória nos acréscimos da etapa final. Com a derrota em casa, a equipe alviverde amplia sua sequência negati...