Esporte Palmeiras pega Ceará e tenta se aproximar do líder

Após ver a distância para o líder cair para oito pontos (68 a 60) na última rodada, o Palmeiras recebe o Ceará, neste sábado, às 19 horas, na Arena Palmeiras. Embalado por vitória no clássico, o time treinado por Mano Menezes tenta emplacar sequência vitoriosa e se aproximar mais do Flamengo na ponta de cima da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida deste...