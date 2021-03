Esporte Palmeiras pede para a torcida evitar aglomerações ao assistir à final Estado de São Paulo entrou nesta madrugada na fase vermelha do plano de combate ao novo coronavírus, e apenas serviços essenciais estão abertos

O Palmeiras postou em suas redes sociais um pedido para que a torcida não se aglomere para assistir à final da Copa do Brasil, neste domingo (7), às 18h, contra o Grêmio, no Allianz Parque. O estado de São Paulo entrou nesta madrugada na fase vermelha do plano de combate ao novo coronavírus, e apenas serviços essenciais estão abertos. "Família Palmeiras, o moment...