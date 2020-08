Esporte Palmeiras nega que está negociando venda de Patrick de Paula para o Benfica Ainda que as consultas vindas do exterior ocorram com frequência, nenhuma equipe chegou a enviar um documento oficial pela compra do jogador

O Palmeiras negou existir no momento uma negociação pela venda de Patrick de Paula. Nesta quarta (26), o jornal português "A Bola" publicou que o Benfica está próximo de um acerto por 18 milhões de euros (R$ 117 milhões), mas a diretoria alviverde afirma que não estão ocorrendo conversas entre os clubes. Ainda que as consultas vindas do exterior ocorram com frequê...