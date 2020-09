Esporte Palmeiras não terá Patrick, Lucas Lima e Luiz Adriano contra o Bolívar Com seis pontos em seis possíveis, o Palmeiras defende a liderança do Grupo B na Libertadores. O Bolívar, com três, está empatado com o Guaraní (PAR) na segunda posição

O Palmeiras terá três novos desfalques para enfrentar o Bolívar (BOL) nesta quarta (16), às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Patrick de Paula e Luiz Adriano, com desgaste elevado, e Lucas Lima, com um trauma no pé esquerdo, estão fora. Sem o trio, Vanderlei Luxemburgo fez uma atividade tática nesta terça (15), no campo do The Strongest, para finalizar a prep...