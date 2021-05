Esporte Palmeiras não resiste à maratona insana e perde invencibilidade na Libertadores Líder do Grupo A, com 12 pontos, clube paulista já entrou em campo classificado às oitavas

A maratona de jogos a qual o Palmeiras tem sido submetido desde a temporada passada custou ao time nesta terça-feira (18) a invencibilidade na Libertadores. No Allianz Parque, a equipe perdeu do Defensa y Justicia (ARG) por 4 a 3, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos. O time brasileiro chegou a buscar o empate três vezes, com gols de Zé Rafael, Willia...