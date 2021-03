Esporte Palmeiras mostra evolução e sai na frente do Grêmio na final da Copa do Brasil Time alviverde se segura após expulsão, vence com gol de Gómez e terá vantagem do empate

O Palmeiras saiu na frente do Grêmio na decisão da Copa do Brasil. Neste domingo (28), em Porto Alegre, o time alviverde ganhou por 1 a 0, gol de Gustavo Gómez. Agora, terá a vantagem de segurar um empate no jogo de volta, em São Paulo, para conquistar o torneio pela quarta vez em sua história. Envolvido em uma série de jogos decisivos desde o fim ...